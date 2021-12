Nove Onlus | una t - shirt per l' Afghanistan

(Di venerdì 3 dicembre 2021) 'L'iniziativa http://tperafg.it/phone/index.html - si legge in una nota - è un manifesto di solidarietà nei confronti delle donne afghane, che con il ritorno dei talebani hanno visto svanire i ...

Advertising

GianniMagini : Scegli tra i seguenti soggetti la destinazione dell’importo pari a 4 mil. di euro delle restituzioni dei portavoce… - Nove_Onlus : FUGA DA #KABUL. Superare il gates dell'aeroporto per mettersi in salvo. Ce lo racconta uno dei bambini che abbiamo… - Nove_Onlus : Abbiamo partecipato alla tavola rotonda “#ComePietraPaziente (@CasaIntDonne_Rm): la donna afghana tra abusi ed eman… -

Ultime Notizie dalla rete : Nove Onlus

ANSA Nuova Europa

L'associazione, in collaborazione con il Fashion brand Christine Bi, ha lanciato nel corso di un evento la vendita di una t - shirt a sostegno del programma Lifeline, i proventi serviranno per una Unità ...Il servizio dell'amministrazione comunale, che inizia oggi con la FondazioneCaritas e destinato a cittadini italiani e stranieri, uomini maggiorenni, donne sole, residenti o presenti sul ...Amina, fuggita dal regime dei talebani, a Fanpage.it: “Le donne nel mio Paese sono obbligate a tacere, a coprirsi e ha seguire tutte le regole ...(ANSA) - ROMA, 03 DIC - L'associazione Nove Onlus, in collaborazione con il Fashion brand Christine Bi, ha lanciato nel corso di un evento la vendita di una t-shirt a sostegno del programma Lifeline, ...