Noto, morto il 17enne ferito alla testa: maxi blitz dei carabinieri

Sono state trovate pistole e munizioni nel maxi blitz fatto a Noto, in provincia di Ragusa, dopo che è morto il 17enne che martedì scorso è stato sparato. É morto ieri, venerdì 3 dicembre, il 17enne che lo scorso martedì è stato colpito alla testa da un proiettile via Platone nella cittadina di Noto, in provincia di Ragusa. Il ragazzo si è spento nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania dove è stato portato subito dopo il tragico incidente.

