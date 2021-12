Noto, morte cerebrale per 17enne ferito. Indagini in corso dei carabinieri: sequestrate 10 pistole e trovati 100mila euro (Di venerdì 3 dicembre 2021) È stata dichiarata la morte cerebrale del 17enne rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi con un colpo di pistola alla testa a Noto, nel Siracusano. La commissione medica dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove il giovane era ricoverato in coma irreversibile, ha eseguito gli accertamenti nel reparto di Rianimazione. I familiari non hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Le Indagini per ricostruire quanto accaduto sono in corso. Il ragazzino è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa in via Platone martedì sera. Una delle ipotesi è che alla base del ferimento potrebbero esserci dei contrasti tra famiglie dei Camminanti, nomadi che negli anni ’50 si sono stabiliti alla periferia di Noto. All’alba di oggi oltre 200 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) È stata dichiarata ladelrimasto gravementenei giorni scorsi con un colpo di pistola alla testa a, nel Siracusano. La commissione medica dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove il giovane era ricoverato in coma irreversibile, ha eseguito gli accertamenti nel reparto di Rianimazione. I familiari non hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Leper ricostruire quanto accaduto sono in. Il ragazzino è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa in via Platone martedì sera. Una delle ipotesi è che alla base del ferimento potrebbero esserci dei contrasti tra famiglie dei Camminanti, nomadi che negli anni ’50 si sono stabiliti alla periferia di. All’alba di oggi oltre 200 ...

Advertising

QdSit : Ferito con un colpo alla testa, morto il diciassettenne di Noto E' stata dichiarata la morte cerebrale del 17enne r… - cjmimun : E' stata dichiarata la morte cerebrale del 17enne rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi con un colpo di pisto… - infoitinterno : Noto, minore ferito: accertamenti commissione per morte cerebrale - infoitinterno : Noto, agguato tra caminanti: avviati gli accertamenti della commissione medica per stabilire la morte celebrare del… - infoitinterno : Giovane gravemente ferito a Noto: avviati gli accertamenti per stabilire l'eventuale morte cerebrale del 17enne -