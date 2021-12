Noto | maxi blitz carabinieri nel quartiere dei ' caminanti' Sequestro di armi | munizioni e 100mila euro

Advertising

infoitinterno : Maxi blitz dei Carabinieri a Noto: la forte risposta a seguito dell'agguato ad un 17enne - siracusaoggi : (Maxi blitz dei Carabinieri a Noto: oltre 200 militari in azione, rinvenute armi e denaro) - - notizieroma24 : I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno arrestato un 23enne romano trovato in possesso di 72 kg di dro… -

Ultime Notizie dalla rete : Noto maxi

...far luce sul grave episodio di fuoco che ha visto un minore vittima di un colpo d'arma da fuoco e sul quale indagano i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa e del Nucleo Operativo di(...Questo servizio di controllo straordinario del territorio è stato disposto dopo il ferimento di un 17 enne di, con nessuna collaborazione alle indagini fornita dai parenti e dai testimoni.Firenze, Roma, Napoli, Milano. Ecco i quattro bar speciali, tutte nuove entrate in classifica premiati quest’anno, in attesa dei primi 50. L’Italia al secondo posto per riconoscimenti ...Milano, 3 dic. (Adnkronos) - I carabinieri di Gallarate (Varese) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare di collocamento in comunità, ...