Non tutte le disabilità sono visibili: il 3 dicembre è per tutti (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Caro Iacopo, che ne pensi di chi ha la 104, ma apparentemente è una persona sana, quindi tutti gli altri si sentono in diritto di criticarla perché usufruisce di alcuni diritti? In quanto malata oncologica mi trovo costretta a combattere delle guerre anche su questo…” Cara amica, purtroppo quello delle “disabilità invisibili” è un tema molto delicato e, ancora oggi, di difficile comprensione per buona parte delle persone normodotate. A volte sembra che se una difficoltà non la si può osservare, toccare o comunque percepire fisicamente, allora questa non esista o, comunque, sia di poco conto e per questo meriti una minore attenzione. Insomma, se non sei in carrozzina o non mostri un’evidente malattia, allora puoi meritarti la superficialità, la sufficienza della società. Pensiamo, ad esempio, ai disturbi ritenuti più banali rispetto ai ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Caro Iacopo, che ne pensi di chi ha la 104, ma apparentemente è una persona sana, quindigli altri si sentono in diritto di criticarla perché usufruisce di alcuni diritti? In quanto malata oncologica mi trovo costretta a combattere delle guerre anche su questo…” Cara amica, purtroppo quello delle “in” è un tema molto delicato e, ancora oggi, di difficile comprensione per buona parte delle persone normodotate. A volte sembra che se una difficoltà non la si può osservare, toccare o comunque percepire fisicamente, allora questa non esista o, comunque, sia di poco conto e per questo meriti una minore attenzione. Insomma, se non sei in carrozzina o non mostri un’evidente malattia, allora puoi meritarti la superficialità, la sufficienza della società. Pensiamo, ad esempio, ai disturbi ritenuti più banali rispetto ai ...

Advertising

matteorenzi : Era leader No Vax. Poi ha preso il virus, è stato salvato per un soffio. Oggi invita a farsi il vaccino. La storia… - lorepregliasco : Le regole sulle mascherine all'aperto in casi in cui non sia possibile tenere le distanze (mercati ecc) ci sono già… - ladyonorato : Se non siamo disposti a lottare con tutte le nostre forze per fermare questo progetto, diverrà realtà prima di quan… - ariosto191 : @GeMa7799 tutte balle non ci sono accuse tutto procede normalmente non ci sono denunce dirette quindi di cosa stiam… - AnnaRomanelli65 : RT @MILinMOV: MILANO SUD TRANSFEMMINISTA Nuovo murales transfemminista @nonunadimeno a Milano Sud: 'Siamo il grido altissimo e feroce di t… -