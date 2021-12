"Non sono a mio agio". Hamilton, una bomba contro Renzi (in 4 parole): il clamoroso caso rilanciato da Dagospia (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Non fate leggere a Matteo Renzi le parole di Lewis Hamilton". Dagospia non può non mettere il peperoncino sulla coda di questo mondiale di Formula 1, arrivato alle battute conclusive. L'inglese della Mercedes, a due gare dalla fine, vincendo in entrambe le occasioni ribalterebbe la classifica beffando Max Verstappen, olandese della Red Bull. Ma la mente del pluricampione del mondo, di gran lunga il pilota più vincente della sua generazione, sembra "distratta" da questioni ben più importanti di quelle sportive. "Non mi sento molto a mio agio a correre il primo Gran Premio dell'Arabia Saudita", ha spiegato alla vigilia del Gp di Jeddah. "La Formula 1 ha il dovere di aiutare a sensibilizzare su alcune questioni che riguardano i diritti umani in questi Paesi". Il riferimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Non fate leggere a Matteoledi Lewis".non può non mettere il peperoncino sulla coda di questo mondiale di Formula 1, arrivato alle battute conclusive. L'inglese della Mercedes, a due gare dalla fine, vincendo in entrambe le occasioni ribalterebbe la classifica beffando Max Verstappen, olandese della Red Bull. Ma la mente del pluricampione del mondo, di gran lunga il pilota più vincente della sua generazione, sembra "distratta" da questioni ben più importanti di quelle sportive. "Non mi sento molto a mioa correre il primo Gran Premio dell'Arabia Saudita", ha spiegato alla vigilia del Gp di Jeddah. "La Formula 1 ha il dovere di aiutare a sensibilizzare su alcune questioni che riguardano i diritti umani in questi Paesi". Il riferimento ...

borghi_claudio : Ma davvero Bassetti ha detto che in California sono vaccinati al 100% e non hanno morti? Ma perchè dobbiamo avere p… - Ibra_official : Ho quarant’anni e due figli che non sono più bambini, ma ragazzi. A quest’età in genere si tira una riga sul foglio… - ladyonorato : Quanti sono i ricoverati in T.I. per reazioni avverse? Perché di questi casi non si parla e non si raccolgono i dat… - crazybalzano : RT @AlanPanassiti: Una pasionaria della droga nella #Lega: Jona era #novax e #NoGreenPass ? Certo: 'Non sappiamo che cosa c'è dentro il #v… - franzulli77 : RT @pbecchi: Farmacie con code di “resistenti” fuori dal negozio che si comprano col tampone ancora 48 ore di libertà. Prima dell’arrivo de… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sono Come potrebbe essere il primo smartwatch di Google ... ma non ha mai lavorato direttamente su un proprio smartwatch, nonostante abbia già dal 2014 la sua piattaforma per indossabili Android. Due sono gli elementi da considerare per il prossimo ...

Cometa gigante attiva a una distanza dal Sole superiore a quanto pensassimo Rispetto a questa, la maggior parte delle comete sono larghe meno di un 1 km e vengono scoperte ... Tuttavia, a quel tempo, le osservazioni non avevano una risoluzione abbastanza alta da mostrare la ...

Non sono in regola con gli obblighi vaccinali, segnalati due farmacisti Il Friuli Meteo Bergamo: bel tempo venerdì, qualche possibile rovescio nel weekend Previsioni meteo Bergamo, venerdì, 3 dicembre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata ...

Provinciali, il sindaco Bacci: “Votare Filipponi per evitare che beni e servizi primari vengano affidati a terzi" “C’è un preoccupante e ben chiaro disegno politico nella nostra provincia, avallato da una parte del Pd provinciale, alla mercè di un sindaco che impone le scelte a suo piacimento. Ed è quello di affi ...

... maha mai lavorato direttamente su un proprio smartwatch, nonostante abbia già dal 2014 la sua piattaforma per indossabili Android. Duegli elementi da considerare per il prossimo ...Rispetto a questa, la maggior parte delle cometelarghe meno di un 1 km e vengono scoperte ... Tuttavia, a quel tempo, le osservazioniavevano una risoluzione abbastanza alta da mostrare la ...Previsioni meteo Bergamo, venerdì, 3 dicembre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata ...“C’è un preoccupante e ben chiaro disegno politico nella nostra provincia, avallato da una parte del Pd provinciale, alla mercè di un sindaco che impone le scelte a suo piacimento. Ed è quello di affi ...