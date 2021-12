"Non rubate il Quirinale". Libero in campo. Berlusconi al Colle, ecco la petizione: contro Travaglio, per l'Italia | Firmate qui (Di venerdì 3 dicembre 2021) La sola idea che Silvio Berlusconi possa, sostenuto da tutto il Centrodestra e ovviamente non solo – altrimenti mancherebbero i numeri necessari – giocarsi seriamente la partita del Quirinale deve fare davvero paura se ieri, con due mesi di anticipo sulla scadenza, il Fatto Quotidiano ha lanciato una petizione: “Berlusconi al Quirinale? No grazie”. La cosa è ovviamente legittima, ma dà l'idea che il Centrodestra non sia Libero di proporre il suo candidato – Berlusconi o chi sarà – se non gradito alla banda di Travaglio, Conte, Davigo e compagnia cantante. Che poi non è un'idea ma una certezza che, scommetto, prenderà corpo nelle prossime settimane con una campagna mediatica di odio e di fango – sarebbe strano che non partisse anche qualche iniziativa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) La sola idea che Silviopossa, sostenuto da tutto il Centrodestra e ovviamente non solo – altrimenti mancherebbero i numeri necessari – giocarsi seriamente la partita deldeve fare davvero paura se ieri, con due mesi di anticipo sulla scadenza, il Fatto Quotidiano ha lanciato una: “al? No grazie”. La cosa è ovviamente legittima, ma dà l'idea che il Centrodestra non siadi proporre il suo candidato –o chi sarà – se non gradito alla banda di, Conte, Davigo e compagnia cantante. Che poi non è un'idea ma una certezza che, scommetto, prenderà corpo nelle prossime settimane con una campagna mediatica di odio e di fango – sarebbe strano che non partisse anche qualche iniziativa ...

Advertising

MartinoTato : RT @mpersivale: @RobertoBurioni Non ci sono più le braccia rubate all’agricoltura di una volta - mpersivale : @RobertoBurioni Non ci sono più le braccia rubate all’agricoltura di una volta - BullsNation_it : Ed è proprio grazie alla difesa che il mio personale MVP della partita è Alex Caruso. Per l’ex Lakers 6 punti, 6 ri… - io_eleni : @mr_hassan_ali @christosmarine @AnastasiadesCY @Pontifex Come vi fa comodo vivere in case rubate, non pagare nulla… - drugo56873141 : rubate, non chiedete ?? -