Non risponde più ai vicini: trovato morto in casa a 66 anni. Il decesso risale a qualche giorno fa (Di venerdì 3 dicembre 2021) CIVITANOVA - Un uomo di 66 anni che è stato trovato morto ieri sera nella sua abitazione . A dare l'allarme erano stati i suoi vicini di casa che non lo vedevano da qualche giorno e ai quali non ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 3 dicembre 2021) CIVITANOVA - Un uomo di 66che è statoieri sera nella sua abitazione . A dare l'allarme erano stati i suoidiche non lo vedevano dae ai quali non ...

