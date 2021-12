No Vax va a fare il vaccino con un braccio in silicone per ottenere il Green Pass, denunciato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Per non fare il vaccino e avere lo stesso il Green Pass ha pensato l’impensabile: un braccio finto in silicone in cui farsi praticare l’iniezione. E’ successo oggi, giovedì 2 dicembre, nel centro vaccinale di Biver Banca a Biella, dove è consentito l’accesso diretto, senza prenotazione, per chi decida di sottoporsi alla prima dose: un cinquantenne si è presentato con un braccio in silicone, che comprendeva la spalla col muscolo deltoide in cui infilare l’ago, pensando di poter ingannare gli operatori sanitari, raggirare il sistema e ottenere così il Green Pass senza aver realmente fatto il vaccino. L’applicazione in silicone era molto simile alla vera pelle ma a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Per nonile avere lo stesso ilha pensato l’impensabile: unfinto inin cui farsi praticare l’iniezione. E’ successo oggi, giovedì 2 dicembre, nel centro vaccinale di Biver Banca a Biella, dove è consentito l’accesso diretto, senza prenotazione, per chi decida di sottoporsi alla prima dose: un cinquantenne si è presentato con unin, che comprendeva la spalla col muscolo deltoide in cui infilare l’ago, pensando di poter ingannare gli operatori sanitari, raggirare il sistema ecosì ilsenza aver realmente fatto il. L’applicazione inera molto simile alla vera pelle ma a ...

