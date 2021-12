Nissan potenzia rete di ricarica rapida EV in Europa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nissan sigla una partnership strategica con Allego ed E.ON, i principali fornitori di servizi di ricarica per veicoli elettrici, per migliorare ed espandere l’offerta di ricarica rapida presso la rete di concessionarie Nissan in Europa. La nuova collaborazione prevede l’installazione di unità di ricarica rapida CCS e CHAdeMO DC da 24kW e 50kW presso le concessionarie Nissan aderenti all’iniziativa in 18 mercati europei, con l’obiettivo di coprire almeno il 70% della rete entro il 2024. I clienti potranno accedere ai servizi di ricarica tramite le app Nissan Charge e Plugsurfing. “Con il lancio di LEAF, avvenuto nel 2010, Nissan ha democratizzato i ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 dicembre 2021)sigla una partnership strategica con Allego ed E.ON, i principali fornitori di servizi diper veicoli elettrici, per migliorare ed espandere l’offerta dipresso ladi concessionariein. La nuova collaborazione prevede l’installazione di unità diCCS e CHAdeMO DC da 24kW e 50kW presso le concessionarieaderenti all’iniziativa in 18 mercati europei, con l’obiettivo di coprire almeno il 70% dellaentro il 2024. I clienti potranno accedere ai servizi ditramite le appCharge e Plugsurfing. “Con il lancio di LEAF, avvenuto nel 2010,ha democratizzato i ...

