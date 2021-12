(Di venerdì 3 dicembre 2021) In occasione dell'eventoFutures, la Casa giapponese ha presentato la concept. Il prototipo virtuale, sviluppato dal team diretto da Alfonso Albaisa, nasce per mostrare le potenzialità del powertrain dellain un contesto completamente inedito per questo progetto: quello delle competizioni. Il powertrain della Suv in un vestito da Formula E. Le linee aggressive ed estreme sono il risultato di un lavoro di integrazione di alcuni degli stilemi e dei contrasti cromatici tipici della nuovadi serie con le caratteristiche aerodinamiche e tecniche di una. Il risultato è qualcosa che va oltre le Formula E attuali, anche se appare evidente l'ispirazione delle Gen2 attualmente impegnate in gara. Si guarda avanti. La ...

Advertising

zazoomblog : Nissan Ariya Single Seater - La Suv elettrica diventa una monoposto - VIDEO - #Nissan #Ariya #Single #Seater - Asgard_Hydra : Nissan svela il concept di una monoposto elettrica ispirata alla Ariya - - telodogratis : Nissan svela il concept di una monoposto elettrica ispirata alla Ariya - HDmotori : Nissan svela il concept di una monoposto elettrica ispirata alla Ariya - GiulivoGiovanni : RT @Nissanitalia: Continua a seguire la rotta verso il futuro: l’#ARIYA Tour prosegue con tre nuove tappe, per farti scoprire il Crossover… -

Ultime Notizie dalla rete : Nissan Ariya

Single Seater Concept è un progetto nato per esplorare le prestazioni del propulsore elettrico diinserito su un telaio di una vettura monoposto da corsa. Il prototipo ...Le vendite di, con il sistema e - 4ORCE, avranno inizio in Giappone nell'estate del 2022. Loading... Previous NextPresentato all'evento Nissan Futures, questo prototipo virtuale declina le tecnologie per l'elettrico della Casa giapponese in chiave corsaiola ...Nissan mira alla luna con il nuovo prototipo sviluppato in collaborazione con l'Agenzia Aerospaziale Giapponese JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency). Il veicolo lunare è stato presentato in occas ...