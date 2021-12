Nicoletta Mantovani ed il grande amore per Luciano Pavarotti | “Non ci siamo mai arresi | eravamo forti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021): unvissuto intensamente negli ultimi anni di vita deltenore, che ha portato nel 2003 alla nascita dell’unica figlia della coppia, Alice. Oggi la vedova di “Big” sarà tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14:00 su Raiuno. Il primo incontro tra i due avviene quando laè appena 23enne e stava lavorando ad un concorso ippico organizzato da. Un incontro fortuito, poichè la donna doveva essere in vacanza ed ha portato all’avvio di un sodalizio professionale. Al corriere della seraaveva raccontato: “Era un mondo per me distantissimo che non ascoltavo e non ...