Nicoletta Mantovani | cosa non deve mancare nelle case | cosa non mancava nella valigia di Pavarotti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 3 dicembre 2021) In collegamento con Oggi è un altro giornoricorda il grande Luciano. La solidarietà non è mai mancataloro vita insieme ma continua ancora oggi anche nel suo nome. Scorrone le immagini di& Friends, impossibile dimenticare l’esibizione dicon Zucchero e il piccolo Coro dell’Antoniano. Lucianoè ancora nel presente, merito anche di. “Era orgoglioso di essere italiano, felice di potere essere ambasciatore del nostro Paese. Lui credeva moltissimonostra Italia, l’ha sempre portata in tutte le maniere, attraverso l’opera ovviamente il canto e attraverso tutte le sue bellezze, ma anche per la cucina. Noi viaggiavamo anche con i ...