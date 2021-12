Nick The Nightfly al Moro di Cava de’ Tirreni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un viaggio musicale suggestivo, con la rivisitazione dei grandi successi del suo programma radiofonico. Nick The Nightfly, il celebre dj, cantante scozzese e conduttore radiofonico, che si è esibito con i più prestigiosi nomi del panorama jazz sarà in concerto oggi al Moro di Cava de’ Tirreni (Sa). Ospite della rassegna MoroInJazz, che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase, il crooner britannico (ma ormai italiano d’adozione) intratterrà il pubblico sul palco del borgo Scacciaventi presentandosi in formazione quintet, con Amedeo Ariano (batteria), Francesco Puglisi (basso), Jerry Popolo (sax), Claudio Colasazza (pianoforte). La storica ed inconfondibile voce delle Monte Carlo Nights, presenterà un vasto repertorio di musiche e testi da lui interamente composti con ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un viaggio musicale suggestivo, con la rivisitazione dei grandi successi del suo programma radiofonico.The, il celebre dj, cantante scozzese e conduttore radiofonico, che si è esibito con i più prestigiosi nomi del panorama jazz sarà in concerto oggi aldide’(Sa). Ospite della rassegnaInJazz, che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase, il crooner britannico (ma ormai italiano d’adozione) intratterrà il pubblico sul palco del borgo Scacciaventi presentandosi in formazione quintet, con Amedeo Ariano (batteria), Francesco Puglisi (basso), Jerry Popolo (sax), Claudio Colasazza (pianoforte). La storica ed inconfondibile voce delle Monte Carlo Nights, presenterà un vasto repertorio di musiche e testi da lui interamente composti con ...

Advertising

Nick_the_bitch : RT @zerocalcare: A me me fa volà che DANIELECAPEZZONE se sente come CLINT EASTWOOD - Nick_the_bitch : @acmilan Con le sponsorizzazioni e gli sbarchi sulle piattaforme ci facciamo poco se non siete in grado di farci ve… - Nick_the_bitch : RT @milan_corner: ascione under Mussolini - ben_thewanderer : @Nick_the_bitch @scaroni @elliott @acmilan @MinisteroSalute @Voltaren Mancano @supposte - Az_or_Nick : RT @Angela63540173: By Odoardo Borrani Odoardo Borrani (1833 -1905)was an Italian painter associated with the Macchiaioli group. https://t.… -