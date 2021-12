New York, ucciso a coltellate dottorando italiano della Columbia University. Il presunto assassino fermato dalla polizia a Central Park (Di venerdì 3 dicembre 2021) Era originario di Alba, nel Cuneese, lo studente italiano della Columbia University ucciso a coltellate non lontano dal campus universitario. Il preside dell’università lo ha identificato come Davide Giri, 30enne in procinto di conseguire un dottorato dopo gli studi al Politecnico di Torino, come riportato sui profili social. Il ragazzo è stato ucciso intorno alle 23 del 2 dicembre all’altezza della 123ma strada e Amsterdam Avenue, nei pressi di Morningside Park. È stato dichiarato morto dopo essere stato portato in un ospedale della zona. Il 25enne sospettato dell’omicidio è stato fermato dalla polizia a Central Park. Alcuni media ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Era originario di Alba, nel Cuneese, lo studentenon lontano dal campus universitario. Il preside dell’università lo ha identificato come Davide Giri, 30enne in procinto di conseguire un dottorato dopo gli studi al Politecnico di Torino, come riportato sui profili social. Il ragazzo è statointorno alle 23 del 2 dicembre all’altezza123ma strada e Amsterdam Avenue, nei pressi di Morningside. È stato dichiarato morto dopo essere stato portato in un ospedalezona. Il 25enne sospettato dell’omicidio è stato. Alcuni media ...

