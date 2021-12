New York, studente italiano ucciso a coltellate (Di venerdì 3 dicembre 2021) Uno studente italiano della Columbia University, Davide Giri, è rimasto ucciso in un accoltellamento avvenuto la notte scorsa a New York. Lo riporta il Daily Beast citando la conferma del preside della Colombia University, Lee Bollinger. “Con grande dolore vi scrivo per condividere la tragica notizia che Davide Giri, uno studente di dottorato della School of Engineering and Applied Science, è rimasto ucciso in un attacco violento la notte scorsa nei pressi del campus”, ha scritto in una mail inviata agli studenti della prestigiosa università newYorkese. Secondo quanto riporta il sito, un altro turista italiano risulta ferito. La polizia ha fermato un 25enne considerato responsabile dell’attacco, arrestandolo a Central Park mentre stava minacciando ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Unodella Columbia University, Davide Giri, è rimastoin un accoltellamento avvenuto la notte scorsa a New. Lo riporta il Daily Beast citando la conferma del preside della Colombia University, Lee Bollinger. “Con grande dolore vi scrivo per condividere la tragica notizia che Davide Giri, unodi dottorato della School of Engineering and Applied Science, è rimastoin un attacco violento la notte scorsa nei pressi del campus”, ha scritto in una mail inviata agli studenti della prestigiosa università newese. Secondo quanto riporta il sito, un altro turistarisulta ferito. La polizia ha fermato un 25enne considerato responsabile dell’attacco, arrestandolo a Central Park mentre stava minacciando ...

