New York, il ricercatore Davide Giri ucciso vicino alla Columbia University (Di venerdì 3 dicembre 2021) Davide Giri, 30 anni, dottorando italiano della Columbia University di New York, è stato ucciso ad Harlem, non lontano dal campus universitario, mentre faceva jogging a Morningside Park, riporta il New York Post. L’aggressione mortale è avvenuta attorno alle 23 di ieri 2 dicembre (le 5 del mattino di oggi in Italia). Il ricercatore ha perso la vita al Mount Sinai Morningside Hospital dove i sanitari lo avevano trasportato d’urgenza a seguito di un accoltellamento all’addome. Accoltellato anche un altro italiano Pochi minuti dopo, la polizia era intervenuta per un altro accoltellamento, poco distante dal luogo dell’aggressione a Giri. Vittima, in questo caso, un giovane di 27 anni, che secondo i media locali sarebbe un turista italiano, ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 dicembre 2021), 30 anni, dottorando italiano delladi New, è statoad Harlem, non lontano dal campus universitario, mentre faceva jogging a Morningside Park, riporta il NewPost. L’aggressione mortale è avvenuta attorno alle 23 di ieri 2 dicembre (le 5 del mattino di oggi in Italia). Ilha perso la vita al Mount Sinai Morningside Hospital dove i sanitari lo avevano trasportato d’urgenza a seguito di un accoltellamento all’addome. Accoltellato anche un altro italiano Pochi minuti dopo, la polizia era intervenuta per un altro accoltellamento, poco distante dal luogo dell’aggressione a. Vittima, in questo caso, un giovane di 27 anni, che secondo i media locali sarebbe un turista italiano, ...

