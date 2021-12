Netflix farà un film tratto da una tenera storia virale del Giorno del Ringraziamento (Di venerdì 3 dicembre 2021) Netflix sta sviluppando un film sulla storia virale di Wanda Dench, una signora dell'Arizona che ha invitato per sbaglio uno sconosciuto a casa sua per il Giorno del Ringraziamento. Netflix ha iniziato a sviluppare un nuovo film in vista del prossimo Giorno del Ringraziamento. Il colosso del video-on-demand, infatti, ha messo in cantiere la produzione di un film basato sulla vera storia virale che ha coinvolto Wanda Dench, una donna dell'Arizona che ha invitato per sbaglio uno sconosciuto a casa sua per il Giorno del Ringraziamento. Come riportato da Entertainment Weekly, il nuovo film messo in cantiere da ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 dicembre 2021)sta sviluppando unsulladi Wanda Dench, una signora dell'Arizona che ha invitato per sbaglio uno sconosciuto a casa sua per ildelha iniziato a sviluppare un nuovoin vista del prossimodel. Il colosso del video-on-demand, infatti, ha messo in cantiere la produzione di unbasato sulla verache ha coinvolto Wanda Dench, una donna dell'Arizona che ha invitato per sbaglio uno sconosciuto a casa sua per ildel. Come riportato da Entertainment Weekly, il nuovomesso in cantiere da ...

Advertising

loueeh_oioi : Netflix dal 24 dicembre ci fará pagare 16€ e dal 1 gennaio dimmezzerá il suo catalogo Disney+ >>>>>>> - maxschiavini : Buon per loro. Per quanto mi riguarda farà la fine di Netflix (altro esageratamente pro LGBT): abbonamento chiuso!… - Agobp : @carmi_ne Visto ieri e concordo su tutto, al di là della bellezza in sé è un film che non può non emozionare chi lo… - neptxnewoo : RT @disastroglobale: netflix toglie himym, new girl e modern family dal 1 gennaio 2022 questa è la prova che anche il 2022 farà cagare - disastroglobale : netflix toglie himym, new girl e modern family dal 1 gennaio 2022 questa è la prova che anche il 2022 farà cagare -