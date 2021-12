NBA 2021-2022, i risultati della notte (3 dicembre). Phoenix arriva a 18, cade Milwaukee, Memphis da record (Di venerdì 3 dicembre 2021) Solo cinque partite, ma è stata una notte NBA che ha regalato tanti primati. Si parte dai Phoenix Suns, che hanno centrato la diciottesima vittoria consecutiva, battendo il proprio record di squadra. La striscia è proseguita grazie al successo 114-103 sui Detroit Pistons in un match già deciso all’intervallo, visto il vantaggio di diciotto punti di Chris Paul e compagni. Senza Devin Booker, il miglior marcatore è stato Cameron Johnson con 19 punti, uscendo dalla panchina, ma ci sono anche le doppie doppie di Deandre Ayton (17 punti e 12 rimbalzi) e dello stesso Paul (12 punti e 12 assist). A Detroit non sono bastati i 34 punti di Jerami Grant e i 19 di cade Cunningham. Prosegue la striscia di Phoenix ed invece si ferma ad otto successi quella dei Milwaukee Bucks. Senza Giannis ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Solo cinque partite, ma è stata unaNBA che ha regalato tanti primati. Si parte daiSuns, che hanno centrato la diciottesima vittoria consecutiva, battendo il propriodi squadra. La striscia è proseguita grazie al successo 114-103 sui Detroit Pistons in un match già deciso all’intervallo, visto il vantaggio di diciotto punti di Chris Paul e compagni. Senza Devin Booker, il miglior marcatore è stato Cameron Johnson con 19 punti, uscendo dalla panchina, ma ci sono anche le doppie doppie di Deandre Ayton (17 punti e 12 rimbalzi) e dello stesso Paul (12 punti e 12 assist). A Detroit non sono bastati i 34 punti di Jerami Grant e i 19 diCunningham. Prosegue la striscia died invece si ferma ad otto successi quella deiBucks. Senza Giannis ...

