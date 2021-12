Natale sotto controllo: vigili in bar e ristoranti, polizia nei bus. Dal Super Green pass alle mascherine, tutte le regole da rispettare (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sarà un Natale di controlli quello che tra poche settimane metterà ancora una volta alla prova il senso di responsabilità di milioni di italiani. Il Super Green pass avrà il ruolo di vigile sciogli traffico permettendo solo a vaccinati e a guariti dal virus di affollare (e neanche troppo) ristoranti e luoghi di svago. La curva dei contagi continua a salire con una crescita certo non vertiginosa come in Germania o in Francia ma costante, motivo per cui dal Viminale arriva la circolare sui controlli più stringenti su metro, bus, bar e ristoranti. Il colore giallo comincerà a colorare diverse regioni già dal prossimo lunedì 6 dicembre, con l’annunciato passaggio già dell’Alto Adige, in crisi per terapie intensive oltre la soglia consentita e di conseguenza per una ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sarà undi controlli quello che tra poche settimane metterà ancora una volta alla prova il senso di responsabilità di milioni di italiani. Ilavrà il ruolo di vigile sciogli traffico permettendo solo a vaccinati e a guariti dal virus di affollare (e neanche troppo)e luoghi di svago. La curva dei contagi continua a salire con una crescita certo non vertiginosa come in Germania o in Francia ma costante, motivo per cui dal Viminale arriva la circolare sui controlli più stringenti su metro, bus, bar e. Il colore giallo comincerà a colorare diverse regioni già dal prossimo lunedì 6 dicembre, con l’annunciatoaggio già dell’Alto Adige, in crisi per terapie intensive oltre la soglia consentita e di conseguenza per una ...

