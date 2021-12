Natale, 5 Regioni a rischio zona gialla. Ma per 3 milioni di italiani il Covid non esiste (Di venerdì 3 dicembre 2021) Se in Italia i contagi Covid non scenderanno saranno almeno 5 le Regioni a rischiare la zona gialla a Natale, ovvero entro 20 giorni. le prossime settimane sono dunque decisive per diversi territori da Nord a Sud del nostro Paese. In termini di emergenza sanitaria per la pandemia hanno infatti numeri in crescita costante Veneto, Calabria, Liguria, Marche e Lazio. Lo riporta il Corriere della Sera. “Il Covid non esiste“ Sul fronte della lotta al Covid non mancano le difficoltà, rispetto a una quarta ondata di virus particolarmente aggressiva. Anche perché il 5,9% degli italiani – circa 3 milioni di cittadini – pensa che la malattia portata dal Sars-CoV-2, il Covid-19, non esista. Eppure sappiamo che in ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 dicembre 2021) Se in Italia i contaginon scenderanno saranno almeno 5 lea rischiare la, ovvero entro 20 giorni. le prossime settimane sono dunque decisive per diversi territori da Nord a Sud del nostro Paese. In termini di emergenza sanitaria per la pandemia hanno infatti numeri in crescita costante Veneto, Calabria, Liguria, Marche e Lazio. Lo riporta il Corriere della Sera. “Ilnon“ Sul fronte della lotta alnon mancano le difficoltà, rispetto a una quarta ondata di virus particolarmente aggressiva. Anche perché il 5,9% degli– circa 3di cittadini – pensa che la malattia portata dal Sars-CoV-2, il-19, non esista. Eppure sappiamo che in ...

