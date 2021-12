Natale 2021, ad Anzio pista del ghiaccio e trenino delle feste. Il calendario completo degli eventi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Anzio – Al via la terza edizione del “Natale sul Mare” di Anzio, pianificata dall’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis, che si candida a rappresentare un punto di riferimento per i cittadini ed i turisti che sceglieranno la città neroniana per trascorrere le festività natalizie 2021/2022. Clicca per ingrandire Dal 4 dicembre accensione luminarie, l’8 dicembre, dalle 15.30 in Piazza Pia e dalle 16.00 in Piazza Lavinia, tanti eventi ed accensione degli alberi di Natale. Sempre da sabato 4 dicembre parte il trenino delle feste e l’apertura della pista del ghiaccio in Piazza Pia. Il Faro online – Clicca qui ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021)– Al via la terza edizione del “sul Mare” di, pianificata dall’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis, che si candida a rappresentare un punto di riferimento per i cittadini ed i turisti che sceglieranno la città neroniana per trascorrere le festività natalizie/2022. Clicca per ingrandire Dal 4 dicembre accensione luminarie, l’8 dicembre, dalle 15.30 in Piazza Pia e dalle 16.00 in Piazza Lavinia, tantied accensionealberi di. Sempre da sabato 4 dicembre parte ile l’apertura delladelin Piazza Pia. Il Faro online – Clicca qui ...

