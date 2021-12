Napoli, Spalletti: 'Emergenza? Tra infortuni e covid siamo sotto tempesta' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Napoli - "Situazione d'Emergenza? Ora bisogna scegliere tra quelli che rimangono. Ciò che è fondamentale è stare uniti, a protezione della squadra che ha già dimostrato nelle difficoltà quanto ha a ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 dicembre 2021)- "Situazione d'? Ora bisogna scegliere tra quelli che rimangono. Ciò che è fondamentale è stare uniti, a protezione della squadra che ha già dimostrato nelle difficoltà quanto ha a ...

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli, stangata per Luciano #Spalletti: squalificato per due giornate per 'espressioni gravemente irriguardose'+++ - capuanogio : Al #Napoli restano solo 18 giocatori, emergenza per #Spalletti (#IlMattino) - CB_Ignoranza : Sarri, vuoi farla ingelosirla? Va bene, fallo. Vuoi andare al Chelsea? Va bene, fallo pure. Vuoi andarla alla Juve?… - gilnar76 : Spalletti: 'Squalifica? C'è una cosa che mi disturba in vista delle prossime partite!' #Forzanapoli #Napoli… - NapoliCM : ???? Conferenza Spalletti: 'Mertens capitano, tante assenze. Su Napoli Atalanta...' | VIDEO ??? -