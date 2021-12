Napoli, incontro tra la Fenailp Turismo e l’assessore Casucci (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Fenailp Turismo ha incontrato, al Centro Direzionale di Napoli, l’assessore al Turismo, Felice Casucci. All’incontro hanno partecipato il Presidente Nazionale della Fenailp, Sabato Pecoraro, il Presidente Regionale della Fenailp Alberghi, Marco Sansiviero e il Segretario Generale Mario Arciuolo. Criticità del sistema turistico in materia di identità digitale e la redazione di un piano strategico per la digitalizzazione dell’offerta turistica regionale sono stati questi i temi centrali affrontati dai rappresentanti della Fenailp che hanno trovato, nell’assessore Casucci, un attento interlocutore che ha assicurato sulla totale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Laha incontrato, al Centro Direzionale dial, Felice. All’hanno partecipato il Presidente Nazionale della, Sabato Pecoraro, il Presidente Regionale dellaAlberghi, Marco Sansiviero e il Segretario Generale Mario Arciuolo. Criticità del sistema turistico in materia di identità digitale e la redazione di un piano strategico per la digitalizzazione dell’offerta turistica regionale sono stati questi i temi centrali affrontati dai rappresentanti dellache hanno trovato, nel, un attento interlocutore che ha assicurato sulla totale ...

