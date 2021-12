Napoli-Atalanta | Spalletti | “Mancheranno anche Insigne e Koulibaly Noi siamo il mezzo per raggiungere la nostra stessa felicità”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il tecnico del, Luciano, ha parlato in conferenza stampa di presentazione del match tra i partenopei e l’. Ecco le sue parole: “Emergenza? Ora bisogna scegliere tra quelli che rimangono. Ciò che è fondamentale è stare uniti, a protezione della squadra che ha già dimostrato nelle difficoltà quanto ha a cuore questa maglia. E gli si vede quotidianamente a tutti gli allenamenti. Non c’è miglior occasione di quando poi ti capita di giocare. Ogni tanto scherzando a qualcuno che rimane fuori mi succede di dire ‘Guarda che prima o poi ti faccio giocare’, visto che sono pronti a mettere in pratica le proprie qualità. Ora capita l’occasione e non c’è situazione migliore di questa per vedere se ci si lascia spaventare oppure si vuole andare a trovare nuove energie e nuove risorse. Quello che diventa fondamentale è che ...

capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - CB_Ignoranza : Napoli, 36 punti Milan, 35 punti Inter, 34 punti Atalanta, 31 punti 4 squadre in 5 punti. GRAZIE SIGNORE CHE CI HA… - sscnapoli : ??? #NapoliAtalanta arbitra Mariani di Aprilia. ?? #ForzaNapoliSempre - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Napoli-Atalanta, dove vedere la partita - NoEdgeForUs : #PronoTwitter10 Milan-Salernitana 4-0 Roma-Inter 1-1 Napoli-Atalanta 3-2 Bologna-Fiorentina 2-0 Spezia-Sassuolo 2-… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Atalanta

... l'ex calciatore delle milanesi e dei bergamaschi Pierluigi Orlandini , match winner della Nazionale Under 21 all'Europeo del 1994 , il doppio ex diInacio Pià e l'ex dirigente dell'..., sabato 4 dicembre, ore 20.45 leggi anche Distrazione di 2° grado per Koulibaly: out un mese Cifra tonda per i precedenti, ne sono esattamente 100 con 44 vittorie azzurre, 28 ...Fantacalcio: i consigli per la 16a giornata di Serie A. Serie A Sassuolo-Napoli 2-2, pagelle: Fabian e Scamacca super IERI A 23:09 L'Atalanta è la vittima preferita di Andrea Petagna in Serie A ...IL NOTIZIARIO Napoli-Atalanta, Insigne recupera: Fabian Ruiz lavora ancora a parte IL PERSONAGGIO Napoli-Atalanta, Zapata torna a casa: quando al San Paolo era solo.