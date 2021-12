Napoli-Atalanta, Spalletti in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 3 dicembre 2021) La data, l’orario, la diretta tv e streaming della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Atalanta, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. L’allenatore dei partenopei presenterà i temi dello scontro con la Dea alle ore 14.30 di venerdì 3 dicembre a Castel Volturno, un giorno prima rispetto alla gara fondamentale per la lotta scudetto. diretta tv probabilmente su Sky Sport 24 e streaming su Sky Go, Sportface.it vi proporrà la diretta scritta. SEGUI LA diretta SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) La, l’, latv edelladi Lucianoalla vigilia di, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. L’allenatore dei partenopei presenterà i temi dello scontro con la Dea alle ore 14.30 di venerdì 3 dicembre a Castel Volturno, un giorno prima rispetto alla gara fondamentale per la lotta scudetto.tv probabilmente su Sky Sport 24 esu Sky Go, Sportface.it vi proporrà lascritta. SEGUI LASportFace.

Advertising

capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - CB_Ignoranza : Napoli, 36 punti Milan, 35 punti Inter, 34 punti Atalanta, 31 punti 4 squadre in 5 punti. GRAZIE SIGNORE CHE CI HA… - Guido17595958 : @AndreCardi @mastelli93 @Enzobruno9 @MMoretti24 @AssetAsteria @Napolitanto @Rilusi_ Milan-Salernitana 1 Roma-Inter… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Atalanta, Lozano e Mertens in vantaggio su Elmas e Petagna - tuttonapoli : Il momento più duro per Spalletti: Napoli dimezzato verso l'Atalanta -