Napoli-Atalanta: rivedi la conferenza stampa di Luciano Spalletti (VIDEO) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il VIDEO con le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Atalanta, sfida valevole per la sedicesima giornata della Serie A 2021/2022. Il tecnico toscano si è soffermato inizialmente sulla sua squalifica, inflittagli dal giudice sportivo al termine della partita contro il Sassuolo per "espressioni gravemente irriguardose". Spalletti, che sarà costretto a saltare anche la sfida contro l'Empoli, si è poi soffermato sul momento attuale della sua squadra parlando anche della situazione relativa agli infortunati. Infine un commento sulla squadra di Gasperini, che arriva allo Stadio Diego Armando Maradona sulle ali dell'entusiasmo. SportFace.

