Napoli-Atalanta: Insigne out, sorpresa in attacco, Spalletti ci pensa seriamente (Di venerdì 3 dicembre 2021) Napoli-Atalanta, Spalletti fa la conta degli infortunati: sette indisponibili, in attacco non ci sarà Lorenzo Insigne, si pensa Ounas titolare. A questo punto l'allenatore del Napoli deve prendere una decisione su chi far giocare al posto del capitano del Napoli. Qualche speranza di recuperare Insigne per la partita con l'Atalanta c'è, ma la possibilità di vederlo titolare sono molto vicine allo zero. Stessa cosa si può dire per Fabian Ruiz, che pure si è infortunato con il Sassuolo. Ed allora chi giocherà al posto di Insigne? Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta danno Lozano sul fronte sinistro dell'attacco della squadra partenopea.

