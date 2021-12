Napoli-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Gosens e Lovato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di campionato contro il Napoli. La Dea scenderà sul campo dello stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45 di sabato 4 dicembre 2021. Tra gli assenti dell’Atalanta Lovato e Gosens. DI seguito i 23 convocati di mister Gasperini. Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Pezzella, Djimsti, Demiral, Hateboer, Scalvini, Zappacosta.Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha diramato la lista deiper la sfida di campionato contro il. La Dea scenderà sul campo dello stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45 di sabato 4 dicembre 2021. Tra gli assenti dell’. DI seguito i 23di mister. Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Pezzella, Djimsti, Demiral, Hateboer, Scalvini, Zappacosta.Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli. SportFace.

