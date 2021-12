(Di venerdì 3 dicembre 2021)conche deve fare a meno di sette giocatori, formazione da inventare per il tecnico azzurro. Attualmente ilha sette indisponibili: Osimhen, Anguissa, Koulibaly, Fabian, Insigne, Manolas e Zanoli. Giocatori importanti, che fanno la differenza, ma di cui l’allenatore dovrà fare a meno. Spalleti spera di recuperare almeno Insigne per la sfida con l’, ma qualche speranza c’è anche per Fabian Ruiz. Ovviamente entrambi non potranno essere al meglio delle condizioni fisiche, anche perché oramai si gioca ogni tre giorni e quindi c’è pochissimo tempo per recuperare. Nell’Gasperini non ha grandi problemi di formazione, ad eccezione delle assenze di Gosens e Lovato. Probabili: ...

capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - CB_Ignoranza : Napoli, 36 punti Milan, 35 punti Inter, 34 punti Atalanta, 31 punti 4 squadre in 5 punti. GRAZIE SIGNORE CHE CI HA… - MMoretti24 : @AndreCardi @mastelli93 @Enzobruno9 @AssetAsteria @Napolitanto @Rilusi_ ?? 16a giornata • Milan 2 - Salernitana 0… - bertolaboca : RT @museodiemozioni: Napoli Atalanta e’ anche questo Esce Zola con la 10 entra Maradona con la 16 - napolipiucom : Napoli-Atalanta: emergenza totale per Spalletti, le formazioni #CalcioNapoli #napoli #NapoliAtalanta… -

Commenta per primoè una partita che può dire moltissimo sulla corsa scudetto in questa fase della stagione: la formazione di Luciano Spalletti è reduce dal pari in rimonta subito col Sassuolo e nel ...... al primo incrocio da ex con la Beneamata dal 22 maggio 2010, per continuare l'avvicinamento alla vetta (a soli 2 punti e di scena domani sera contro l'). Martedì, a Madrid, contro il ...Napoli-Atalanta probabili formazioni. Sette giocatori indisponibili: Osimhen, Anguissa, Koulibaly, Fabian, Insigne, Manolas e Zanoli.Il Napoli deve far fronte a una serie di inaspettati e lunghi infortuni per le prossime settime. I tempi di recupero degli infortunati ...