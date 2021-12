Napoli-Atalanta, dirige l’arbitro Mariani. Banti al Var (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono state rese pubbliche le designazioni arbitrali della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Napoli-Atalanta, in programma domani sera al Maradona, sarà diretta dall’arbitro Mariani. Lo coadiuveranno Longo e Vono. IV uomo sarà Fourneau. Al Var Banti. Avar Passeri. Per Milan-Salernitana è stato designato Giua (Orsato al Var). Roma-Inter è affidata a Di Bello, con al Var Massa. Sampdoria-Lazio va invece a Fabbri (Var: Guida). Juventus-Genoa sarà diretta da Chiffi con Valeri al Var. Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono state rese pubbliche le designazioni arbitrali della sedicesima giornata del campionato di Serie A., in programma domani sera al Maradona, sarà diretta dal. Lo coadiuveranno Longo e Vono. IV uomo sarà Fourneau. Al Var. Avar Passeri. Per Milan-Salernitana è stato designato Giua (Orsato al Var). Roma-Inter è affidata a Di Bello, con al Var Massa. Sampdoria-Lazio va invece a Fabbri (Var: Guida). Juventus-Genoa sarà diretta da Chiffi con Valeri al Var. Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News L'articolo ilsta.

