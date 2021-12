Mutti: «Atalanta, se batti il Napoli sei da Scudetto. Juve delusione. Mourinho tribola da un po’» – ESCLUSIVA (Di venerdì 3 dicembre 2021) Intervista ESCLUSIVA a Bortolo Mutti. L’allenatore ha parlato a CalcioNews24.com affrontando i temi d’attualità del calcio italiano Nemmeno il tempo di gustare le prodezze del turno infrasettimanale che è già tempo di tornare in campo. La Serie A nel weekend scenderà in campo per la 16esima giornata. Tantissimi match e tantissimi temi di discussione. La redazione di CalcioNews24.com ha avuto il piacere di parlarne con mister Bortolo Mutti, ex allenatore fra le altre di Atalanta, Napoli, Palermo, Bari, Livorno. Ecco le sue dichiarazioni in ESCLUSIVA. Napoli, Milan e Inter molto vicine in vetta? Quale di queste la sorprende? Riusciranno a tenere botta fino alla fine? «Il Napoli probabilmente è la sorpresa in positivo. Ha un impianto di gioco ben ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Intervistaa Bortolo. L’allenatore ha parlato a CalcioNews24.com affrontando i temi d’attualità del calcio italiano Nemmeno il tempo di gustare le prodezze del turno infrasettimanale che è già tempo di tornare in campo. La Serie A nel weekend scenderà in campo per la 16esima giornata. Tantissimi match e tantissimi temi di discussione. La redazione di CalcioNews24.com ha avuto il piacere di parlarne con mister Bortolo, ex allenatore fra le altre di, Palermo, Bari, Livorno. Ecco le sue dichiarazioni in, Milan e Inter molto vicine in vetta? Quale di queste la sorprende? Riusciranno a tenere botta fino alla fine? «Ilprobabilmente è la sorpresa in positivo. Ha un impianto di gioco ben ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Mutti: 'Sia Mertens che Petagna possono far bene contro l'Atalanta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Mutti: 'Sia Mertens che Petagna possono far bene contro l'Atalanta' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Mutti: 'Sia Mertens che Petagna possono far bene contro l'Atalanta' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Mutti: 'Sia Mertens che Petagna possono far bene contro l'Atalanta' - napolimagazine : IL COMMENTO - Mutti: 'Sia Mertens che Petagna possono far bene contro l'Atalanta' -