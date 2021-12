MotoGP, Max Biaggi su Valentino Rossi: “Un ricordo più positivo che negativo” (Di venerdì 3 dicembre 2021) La rivalità tra Valentino Rossi e Max Biaggi è stata sicuramente tra quelle che hanno maggiormente caratterizzato i primi anni 2000 in MotoGP, con il centauro di Tavullia che ha ottenuto maggiori successi nella classe regina. Tuttavia, dal punto di vista della guida, i loro confronti e anche scontri sono stati decisamente emozionanti, per il loro modo di essere e di vivere le gare. Un dualismo alimentato dal punto di vista mediatico che non ha poi favorito i buoni rapporti tra i due, già non semplici perché rivali in pista per il titolo. In un’intervista al Corriere della Sera, Biaggi è tornato sull’esperienza in comune e si è espresso in questi termini: “Mah… è accaduto, semplicemente. Una fase della mia carriera è coincisa con una fase della sua. Ci siamo trovati vicini. Non è possibile gestire ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) La rivalità trae Maxè stata sicuramente tra quelle che hanno maggiormente caratterizzato i primi anni 2000 in, con il centauro di Tavullia che ha ottenuto maggiori successi nella classe regina. Tuttavia, dal punto di vista della guida, i loro confronti e anche scontri sono stati decisamente emozionanti, per il loro modo di essere e di vivere le gare. Un dualismo alimentato dal punto di vista mediatico che non ha poi favorito i buoni rapporti tra i due, già non semplici perché rivali in pista per il titolo. In un’intervista al Corriere della Sera,è tornato sull’esperienza in comune e si è espresso in questi termini: “Mah… è accaduto, semplicemente. Una fase della mia carriera è coincisa con una fase della sua. Ci siamo trovati vicini. Non è possibile gestire ...

