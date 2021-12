Montella su Balotelli: “Vuole tornare in Nazionale, lavoriamo per fargli raggiungere questo obiettivo” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Vincenzo Montella, attraverso un’intervista a Goal.com, si è soffermato anche a parlare di Mario Balotelli e del suo possibile ritorno nella Nazionale: “Nella propria carriera si è creato un’immagine e deve accettarla. E’ riuscito ad adattarsi al nostro sistema, la sua condizione sta migliorando giorno dopo giorno. Lavora duro e credo che possa fare ancora di più rispetto a ciò che ha fatto finora. Che voglia tornare in Nazionale, da allenatore, mi rende molto felice: lavoreremo ulteriormente per raggiungere il suo obiettivo”. Sulla propria esperienza da tecnico dell’Adana Demirspor: “Ho parlato con tanti club, alcuni loro progetti non mi interessavano. Volevo esplorare di più posti e campionati diversi. Poi abbiamo parlato con l’Adana, abbiamo valutato cosa potevamo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) Vincenzo, attraverso un’intervista a Goal.com, si è soffermato anche a parlare di Marioe del suo possibile ritorno nella: “Nella propria carriera si è creato un’immagine e deve accettarla. E’ riuscito ad adattarsi al nostro sistema, la sua condizione sta migliorando giorno dopo giorno. Lavora duro e credo che possa fare ancora di più rispetto a ciò che ha fatto finora. Che vogliain, da allenatore, mi rende molto felice: lavoreremo ulteriormente peril suo”. Sulla propria esperienza da tecnico dell’Adana Demirspor: “Ho parlato con tanti club, alcuni loro progetti non mi interessavano. Volevo esplorare di più posti e campionati diversi. Poi abbiamo parlato con l’Adana, abbiamo valutato cosa potevamo ...

