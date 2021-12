Montella: «Balotelli vuole la Nazionale. Lavoreremo per raggiungere l’obiettivo» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirspor, ha parlato della voglia di Mario Balotelli di tornare in Nazionale Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirspor, ha parlato della voglia di Mario Balotelli di tornare in Nazionale. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Goal. ADANA DEMIRSPOR – «Prima di venire qui ero aperto a ogni possibilità e ho parlato con tanti club, ma alcuni loro progetti non mi interessavano. Volevo esplorare nuovi posti e campionati diversi. Quando mi ha chiamato l’Adana abbiamo valutato cosa si poteva fare, ho visitato le strutture e la città e preso la mia decisione di venire qui essendo convinto dell’organizzazione e degli obiettivi del club. Sono soddisfatto di essere qui e lavorare per migliorare questo club». Balotelli ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Vincenzo, allenatore dell’Adana Demirspor, ha parlato della voglia di Mariodi tornare inVincenzo, allenatore dell’Adana Demirspor, ha parlato della voglia di Mariodi tornare in. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Goal. ADANA DEMIRSPOR – «Prima di venire qui ero aperto a ogni possibilità e ho parlato con tanti club, ma alcuni loro progetti non mi interessavano. Volevo esplorare nuovi posti e campionati diversi. Quando mi ha chiamato l’Adana abbiamo valutato cosa si poteva fare, ho visitato le strutture e la città e preso la mia decisione di venire qui essendo convinto dell’organizzazione e degli obiettivi del club. Sono soddisfatto di essere qui e lavorare per migliorare questo club»....

