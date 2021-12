Monica Cerioni, la figlia del senatore trovata morta in casa a 56 anni: perché il caso sconvolge Jesi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Monica Cerioni è venuta a mancare all'età di 55 anni per un malore improvviso e fatale. L'intera comunità di Jesi è sotto choc per la sua morte, essendo la famiglia Cerioni molto conosciuta sia per la carriera politica del padre Gianni, scomparso sei anni fa e senatore della Democrazia Cristiana in passato; sia per l'attività sportiva del fratello Marco, che ha fatto il portiere anche in Serie A. La donna è stata vittima di un attacco cardiaco che l'ha colta nella sua casa di via Rossini: a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla operati dai sanitari del 118. Monica aveva lavorato all'interporto Marche, salvo poi decidere di dedicarsi alla famiglia, in particolare ai suoi due figli e alla madre anziana. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021)è venuta a mancare all'età di 55per un malore improvviso e fatale. L'intera comunità diè sotto choc per la sua morte, essendo la famigliamolto conosciuta sia per la carriera politica del padre Gi, scomparso seifa edella Democrazia Cristiana in passato; sia per l'attività sportiva del fratello Marco, che ha fatto il portiere anche in Serie A. La donna è stata vittima di un attacco cardiaco che l'ha colta nella suadi via Rossini: a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla operati dai sanitari del 118.aveva lavorato all'interporto Marche, salvo poi decidere di dedicarsi alla famiglia, in particolare ai suoi due figli e alla madre anziana. ...

