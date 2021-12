Momento hot al Gf Vip: il trio Alex Belli, Soleil e Giacomo Urtis (Video) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Momento hot al Grande Fratello Vip: il trio composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Giacomo Urtis si scatena Si scaldano gli animi e non solo al Grande Fratello Vip. Alex Belli e Soleil Sorge insieme a Giacomo Urtis dentro la casa di Cinecittà si concedono un balletto hot che li coinvolge tutti e tre. Dalle immagini girate in giardino si vedono i tre mentre ballano, si abbracciano, si strusciano, a un passo dalle labbra l’uno dell’altra: prima Giacomo e Alex, poi Giacomo e Soleil e infine un abbraccio collettivo. I tre sembrano essere entusiasti e dicono che se l’avessero preparato non gli sarebbe riuscito. (clicca qui ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 dicembre 2021)hot al Grande Fratello Vip: ilcomposto daSorge esi scatena Si scaldano gli animi e non solo al Grande Fratello Vip.Sorge insieme adentro la casa di Cinecittà si concedono un balletto hot che li coinvolge tutti e tre. Dalle immagini girate in giardino si vedono i tre mentre ballano, si abbracciano, si strusciano, a un passo dalle labbra l’uno dell’altra: prima, poie infine un abbraccio collettivo. I tre sembrano essere entusiasti e dicono che se l’avessero preparato non gli sarebbe riuscito. (clicca qui ...

Advertising

361_magazine : Momento hot al Grande Fratello Vip: il trio composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Giacomo Urtis si scatena - infoitcultura : Lulù Selassiè rovina il momento hot tra Gianmaria e Sophie/ 'Perchè si russa?' - Hot_Fidanzatina : Nessuno proprio nessuno Alex in live: Ragnaoo La faccia di lyon in quel momento quando ho fatto lo screen:..?? - FL0WERB0YNAMU : @kuranamu è okay we all think he's hot ma magari cantale due canzoni mentre sei lì cerca il testo su google sul mom… - CoppiaLussuria : RT @CoppiaLussuria: Ho trovato questa foto che non ricordavo di avere... A me è venuta voglia di rifare quello che stavo facendo in quel mo… -