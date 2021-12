“Molestie di ogni genere, ricatti”. La denuncia dell’ex volto del Tg1: “Colleghi e non…” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo il vergognoso trattamento riservato in diretta televisiva alla giornalista Greta Beccaglia, molti Colleghi hanno denunciato a loro volta Molestie subite sul posto di lavoro. Qualcuno non aveva il coraggio di dirlo da tempo e alcuni sono stati molestati anche più volte. Com’è accaduto a Cinzia Fiorato, ex conduttrice del Tg1. Lo ha rivelato lo stesso ex volto del Tg1 in un lunghissimo post, pubblicato sul suo account di Facebook. Era arrivato il momento di tirare fuori tutto. Cinzia Fiorato l’ha fatto con grande coraggio una volta per tutte e ha lasciato chiunque di stucco. Inimmaginabile quello che può accadere dietro le quinte televisive e non soltanto. Cinzia Fiorato, la denuncia dell’ex giornalista del Tg1 La giornalista prima legata al Tg1 ha svelato d’aver ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo il vergognoso trattamento riservato in diretta televisiva alla giornalista Greta Beccaglia, moltihannoto a loro voltasubite sul posto di lavoro. Qualcuno non aveva il coraggio di dirlo da tempo e alcuni sono stati molestati anche più volte. Com’è accaduto a Cinzia Fiorato, ex conduttrice del Tg1. Lo ha rivelato lo stesso exdel Tg1 in un lunghissimo post, pubblicato sul suo account di Facebook. Era arrivato il momento di tirare fuori tutto. Cinzia Fiorato l’ha fatto con grande coraggio una volta per tutte e ha lasciato chiunque di stucco. Inimmaginabile quello che può accadere dietro le quinte televisive e non soltanto. Cinzia Fiorato, lagiornalista del Tg1 La giornalista prima legata al Tg1 ha svelato d’aver ...

