Moderna o Pfizer per la terza dose del vaccino? Dose dimezzata | Sicurezza | efficacia | domande e risposte

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Alle prese ormai con la prenotazione dellaanticovid per continuare a proteggersi dal Sars-Cov-2, per molti resta però un dilemma: il booster è meglio farlo cono con...

' Tranon c'è differenza. La terza dose è stata approvata dall'ente regolatorio europeo - ricorda Drago - senza una indicazione precisa, per cui va bene sia nell'una che nell'altra ...NOVITA' AIFA Vaccinati con Johnson&Johnson, la terza dose cona distanza di 6 mesi dalla prima I prossimi per i quali si predispone la chiamata sono gli immunizzati con l'unico ...Alle prese ormai con la prenotazione della terza dose anticovid per continuare a proteggersi dal Sars-Cov-2, per molti resta però un dilemma: il booster è meglio farlo con Moderna o ...Il vaccino principlamente somministrato è stato il Moderna, ma erano disponibili anche alcune fiale di Pfizer riservate principlamente alle prime dosi. Che comunque non sono state poche anche per la ...