Mobilità integrata | c’è vita oltre l’automobile nell’ecosistema urbano? Regole | prospettive e idee a confronto Segui il live dello speciale

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il terzo ed ultimo paneldel Fattoquotidiano.it, dal titolo “, c’è?“, sarà dedicato allaalternativa. Ovvero quella che potrebbe rappresentare una soluzione efficace per l’ecosistema. Non solo auto, quindi, ma tutto ciò che fa muovere le persone all’interno di una media o grande città: trasporto pubblico, noleggio a breve o lungo termine, biciclette, monopattini elettrici, mezzi condivisi. Ne parleremo con Arianna Censi, assessora allaComune di Milano e Gianluca Pellegrini, direttore di Quattroruote. Previsto anche il contributo di Gabriele Grea, ricercatore all’Università Bocconi ...

ilfattovideo : Mobilità integrata, c’è vita oltre l’automobile nell’ecosistema urbano? Regole, prospettive e idee a confronto. Seg… - in_appennino : RT fsnews_it ''Nei prossimi anni assisteremo a un aumento dei volumi di traffico e a un incremento economico ?? del… - ValerioDeMolli : RT @Ambrosetti_: ??Scopri gli highlights dell'incontro #AmbrosettiClub 'I progetti del #PNRR nel quadro di rilancio italiano e dei nuovi par… - Ambrosetti_ : ??Scopri gli highlights dell'incontro #AmbrosettiClub 'I progetti del #PNRR nel quadro di rilancio italiano e dei nu… - Ambrosetti_ : Tutto pronto per l'incontro #AmbrosettiClub 'I progetti del #PNRR nel quadro di rilancio italiano e dei nuovi parad… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità integrata

Il Fatto Quotidiano

... Direttore Retail 'Arval For Employee' del Gruppo BNP Paribas: " Sono circa 400 le aziende che hanno aderito al programma, il cui core business è l'offerta di servizi diall'...... Trenitalia (Gruppo FS Italiane) conferma il proprio impegno per contribuire a dare nuovo impulso alla crescita del Paese rinnovando il modello dellae collettiva per renderla ...