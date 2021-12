Miss Sorriso Umbria ha denunciato gli hater razzisti che l’avevano insultata sui social (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è rivolta alla Digos, Anna Giulia Fossatelli, per denunciare gli insulti e le minacce anonime ricevute sui social al suo annuncio di partecipazioni alle pre-finali di Miss Italia. Bersagliata per la sua carnagione olivastra da razzisti che la invitavano a “partecipare al concorso del Paese d’origine”, oltre ad accusarla di essere “meticcia”. “In Umbria non c’erano ragazze italiane da premiare?”, chiedeva qualcuno polemizzando con il titolo di Miss Sorriso Umbria, vinto da Fossatelli. Peccato che lei sia italianissima, originaria di Terni. Miss Sorriso Umbria denuncia gli hater social La diciottenne studentessa del liceo classico che vorrebbe diventare una presentatrice sportiva non ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è rivolta alla Digos, Anna Giulia Fossatelli, per denunciare gli insulti e le minacce anonime ricevute suial suo annuncio di partecipazioni alle pre-finali diItalia. Bersagliata per la sua carnagione olivastra dache la invitavano a “partecipare al concorso del Paese d’origine”, oltre ad accusarla di essere “meticcia”. “Innon c’erano ragazze italiane da premiare?”, chiedeva qualcuno polemizzando con il titolo di, vinto da Fossatelli. Peccato che lei sia italianissima, originaria di Terni.denuncia gliLa diciottenne studentessa del liceo classico che vorrebbe diventare una presentatrice sportiva non ...

Advertising

GramsciAG : RT @Riflettente: A parte il fatto che io, siciliana, sono scura come lei... A parte che chi nasce in Italia è italiano.. Siete squallidi An… - MattiaWaTardis : RT @Riflettente: A parte il fatto che io, siciliana, sono scura come lei... A parte che chi nasce in Italia è italiano.. Siete squallidi An… - soloioenessuno : RT @Stefanialove_of: Solidarieta' alla bellissima miss sorriso che parteciperà a #MissItalia insultata sui social e chiamata 'meticcia tu n… - vittopoto : @BarchiesiCinzia Buon giorno Miss sorriso ?????????????????????????????????????????????????????? - Toni_ct_1 : RT @Riflettente: A parte il fatto che io, siciliana, sono scura come lei... A parte che chi nasce in Italia è italiano.. Siete squallidi An… -