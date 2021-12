Minorenne colpito da un proiettile alla testa a Noto: le condizioni del giovane ferito mentre era in auto (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Minorenne colpito alla testa da un proiettile a Noto (Siracusa) sarebbe in condizioni disperate. Il giovane, 17 anni, si trova ricoverato a Catania dopo il ferimento con un colpo di pistola avvenuto nella serata di martedì, mentre era in auto con alcuni familiari. Le indagini proseguono senza sosta, ma gli aggiornamenti sulle condizioni del ragazzo non darebbero molte speranze. Minorenne colpito da un proiettile alla testa a Noto: le condizioni del 17enne ferito Sarebbero gravissime le condizioni del 17enne colpito ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilda un(Siracusa) sarebbe indisperate. Il, 17 anni, si trova ricoverato a Catania dopo il ferimento con un colpo di pistola avvenuto nella serata di martedì,era incon alcuni familiari. Le indagini proseguono senza sosta, ma gli aggiornamenti sulledel ragazzo non darebbero molte speranze.da un: ledel 17enneSarebbero gravissime ledel 17enne...

