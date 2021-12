Milano: rubano due Rolex da 20mila euro con un abbraccio, tre indagati (Di venerdì 3 dicembre 2021) Milano, 3 dic. (Adnkronos) - A Milano la polizia ha indagato per furto con destrezza due cittadini peruviani, di 42 e 46 anni, e un 44enne di origine boliviana, tutti già noti per aver compiuto dei reati sempre con "la tecnica dell'abbraccio". Dalle indagini degli agenti della squadra investigativa del Commissariato Centro, i tre sarebbero i presunti autori del furto di due orologi Rolex, dal valore totale di oltre 20.000 euro, compiuti a novembre del 2019 vicino a un locale notturno nel centro di Milano. I due connazionali, secondo la ricostruzione degli investigatori, avevano seguito le due vittime intente a recuperare l'auto per tornare a casa e, dopo alcune avance sessuali, avevano sfilato loro l'orologio dal polso per poi raggiungere il complice che li attendeva in auto. Nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021), 3 dic. (Adnkronos) - Ala polizia ha indagato per furto con destrezza due cittadini peruviani, di 42 e 46 anni, e un 44enne di origine boliviana, tutti già noti per aver compiuto dei reati sempre con "la tecnica dell'". Dalle indagini degli agenti della squadra investigativa del Commissariato Centro, i tre sarebbero i presunti autori del furto di due orologi, dal valore totale di oltre 20.000, compiuti a novembre del 2019 vicino a un locale notturno nel centro di. I due connazionali, secondo la ricostruzione degli investigatori, avevano seguito le due vittime intente a recuperare l'auto per tornare a casa e, dopo alcune avance sessuali, avevano sfilato loro l'orologio dal polso per poi raggiungere il complice che li attendeva in auto. Nella ...

