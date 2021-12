Milan-Salernitana | streaming gratis e diretta tv SKY? Dove vedere il match

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo la netta vittoria ottenuta in trasferta contro il Genoa (0-3), ilsi prepara ad affrontare lanel sedicesimo turno di Serie A.si prospetta uninteressante in cui i ‘rossoneri’, in caso di vittoria, consoliderebbero la prima posizione in classifica in attesa delle partita di Napoli e Inter. In questo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Juve,tv?il-Real Madrid,tv:...

Advertising

granatissimi : Milan-Salernitana, Colantuono non scopre le carte: lista dei convocati 'segreta' - sportli26181512 : Salernitana, Colantuono: 'Milan squadra fortissima, dovremo sfruttare le occasioni che si presenteranno': “Domani c… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Mariani arbitrerà Napoli-Atalanta, Roma-Inter a Di Bello Giua per Milan-Salernitana, Juve-Genoa è stata affidata a Chiffi - granatissimi : Milan-Salernitana, Colantuono: «Gara difficile, dovremo sfruttare le occasioni» - cielorossonero : MILAN - SALERNITANA ARBITRA GIUA ASSISTENTI: Mokhtar e Miele D. IV UOMO: Dionisi VAR: Orsato AVAR : Tolfo -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Salernitana

di Arianna Ascione Come fare per seguire in diretta tra Sky Sport, Dazn e Timvision i match della 16ª giornata di campionato Sarà, sabato 4 dicembre alle 15.00, la prima partita della 16ª giornata di campionato : la sfida si potrà seguire in diretta streaming su Dazn e Timvision . Alle 18.00 invece toccherà ...Commenta per primo L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R. e degli A. V. A. R. che dirigerannogara valida per la 16ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/22.sabato ore 15.00 Giua Mokhtar - Miele D. Iv: Dionisi Var: Orsato Avar: TolfoLe designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 al via da sabato 4 fino a lunedì 6 dicembre ...“Domani ci attende un’altra gara difficile sulla falsariga di quella contro la Juventus. Affrontiamo una squadra fortissima che palleggia molto bene e ti costringe a giocare in un ...