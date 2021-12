Milan-Salernitana: rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il VIDEO per rivedere la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Salernitana, gara valida per la sedicesima giornata della Serie A 2021/2022. Sfida importantissima per i padroni di casa che non possono permettersi di perdere punti contro l’ultima in classifica, nella stessa giornata in cui il Napoli capolista ospita l’Atalanta ammazza grandi. Pioli ha parlato di tantissime cose, tra infortuni, rientri e mentalità, ecco le sue parole. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilper rivedere ladialla vigilia di, gara valida per la sedicesima giornata della Serie A 2021/2022. Sfida importantissima per i padroni di casa che non possono permettersi di perdere punti contro l’ultima in classifica, nella stessa giornata in cui il Napoli capolista ospita l’Atalanta ammazza grandi.ha parlato di tantissime cose, tra infortuni, rientri e mentalità, ecco le sue parole. SportFace.

