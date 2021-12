Advertising

AntoVitiello : Dopo i 53 mila tagliandi staccati in occasione di Milan-Sassuolo, saranno circa 45mila i sostenitori attesi domani… - DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Le probabili scelte di #Pioli per #MilanSalernitana - Antofer94_ : RT @CalcioPillole: Domani #MilanSalernitana si affrontano a San Siro dopo 22 anni dall'ultima volta. Riviviamo insieme la gara del 1999 htt… - pronosti_calcio : Pronostico Milan-Salernitana 4 Dicembre 2021: 16ª Giornata di Serie A - sportli26181512 : #Milan-#Salernitana, possibile show nella ripresa: La compagine granata nelle prime sette trasferte di #campionato… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Salernitana

La 16ª giornata di campionato si apre con. I rossoneri nelle prime 7 gare disputate al Meazza hanno fatto registrare 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta mentre i granata in altrettante trasferte hanno raccolto solamente ...La 16ª giornata di campionato mette a confronto. I rossoneri in casa prima di perdere contro il Sassuolo (1 - 3) avevano fatto registrare 5 vittorie e 1 pareggio mentre i granata nelle prime 7 trasferte di campionato hanno ...Fai ora i tuoi pronostici! Riflettori puntati sul numero di gol segnati. Ci sono partite che non si possono sbagliare e per il Milan la sfida con la Salernitana e? una di quelle.Tra i vari nomi accostati al Torino in vista del mercato di gennaio c'è anche quello del giovane attaccante del Milan classe 2001 Pietro Pellegri. Arrivato in rossonero dal Monaco ...