Milan-Salernitana | Pioli | “Se difendiamo bene vinceremo Kjaer? Gli siamo molto vicini”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il tecnico del, Stefano, ha parlato alla vigilia del match tra i rossoneri e lain conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto l’abitudine a questi incontri ravvicinati, abbiamo le nostre tempistiche. I tempi sono sempre corti, ma abbiamo studiatoi nostri avversari, di recuperare energie e di prepararequesta partita.? L’abbiamo vissuto con grande sconforto, conosciamo le qualità del giocatore e lo spessore della persona. La sua presenza in squadra èimportante per carisma, personalità e il saper dire le cose al momento giusto.a Simon,preoccupati per lui, ma anche consapevoli che tutto andràe che ...

Lo ha detto il tecnico delStefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con laa proposito dell'infortunio di Simon Kjaer. "Gli siamo molto vicini, siamo ...L'apertura del turno, domani pomeriggio, spetta al, che attende laa San Siro. Quasi rasoterra il segno '1', in quota a 1,20, un blitz a sorpresa dei campani vale 14 volte la ...Il Milan aspetta la Salernitana, Pioli guarda, e studia, la sua ex squadra. L'allenatore dei rossoneri, come sempre, ha parlato ai giornalisti presenti nella sala conferenze di Milanello. Ci sono pro ...Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato alla vigilia del match tra i rossoneri e la Salernitana in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto l’abitudine a questi incontri ...