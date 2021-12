Milan, infortunio Kjaer: la società pensa al sostituto (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Milan dovrà fare i conti con una grave perdita, quella di Simon Kjaer. Il danese ha abbandonato il campo nel match contro il Genoa dopo solo 4 minuti. Il difensore centrale potrebbe stare fuori dai giochi per diverso tempo e la società inizia a guardarsi intorno per correre ai ripari. CaldaraAl momento sembrerebbero due le opzioni per il Milan: riportare Caldara in rossonero, facendolo rientrare anticipatamente dal prestito al Venezia oppure tentare il colpo Milenkovic dalla Fiorentina. Due opzioni per il #Milan. Riprendere #Caldara dal #Venezia o provarci con la #Fiorentina per #Milenkovic— Carlo Laudisa (@carlolaudisa) December 3, 2021 Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ildovrà fare i conti con una grave perdita, quella di Simon. Il danese ha abbandonato il campo nel match contro il Genoa dopo solo 4 minuti. Il difensore centrale potrebbe stare fuori dai giochi per diverso tempo e lainizia a guardarsi intorno per correre ai ripari. CaldaraAl momento sembrerebbero due le opzioni per il: riportare Caldara in rossonero, facendolo rientrare anticipatamente dal prestito al Venezia oppure tentare il colpo Milenkovic dalla Fiorentina. Due opzioni per il #. Riprendere #Caldara dal #Venezia o provarci con la #Fiorentina per #Milenkovic— Carlo Laudisa (@carlolaudisa) December 3, 2021

