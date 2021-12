Migranti: indifferenza e filo spinato. La lezione del Papa sull’accoglienza all’Occidente (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nicosia – Lager, filo spinato, indifferenza. Quello che sembra un’ombra lontana del XX secolo è tuttora realtà. Ma l’Occidente volge lo sguardo dall’altra parte cancellando tutto con due semplici parole: “Povera gente”. A riaccendere i riflettori sulla condizioni in cui versano migliaia di persone costrette dalle guerre e dalla fame a fuggire verso un futuro migliore è Papa Francesco, che in un discorso pronunciato quasi completamente a braccio dà una lezione a tutto l’Occidente. L’occasione è la preghiera ecumenica con i Migranti svoltasi nella chiesa di Santa Croce, a Nicosia, ultima tappa del viaggio apostolico a Cipro, un’isola che di accoglienza, integrazione e, purtroppo, anche di divisione, ne sa fin troppo. Sotto la volta affrescata i giovani Migranti, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nicosia – Lager,. Quello che sembra un’ombra lontana del XX secolo è tuttora realtà. Ma l’Occidente volge lo sguardo dall’altra parte cancellando tutto con due semplici parole: “Povera gente”. A riaccendere i riflettori sulla condizioni in cui versano migliaia di persone costrette dalle guerre e dalla fame a fuggire verso un futuro migliore èFrancesco, che in un discorso pronunciato quasi completamente a braccio dà unaa tutto l’Occidente. L’occasione è la preghiera ecumenica con isvoltasi nella chiesa di Santa Croce, a Nicosia, ultima tappa del viaggio apostolico a Cipro, un’isola che di accoglienza, integrazione e, purtroppo, anche di divisione, ne sa fin troppo. Sotto la volta affrescata i giovani, ...

