"Mi piacciono le donne". Coming out della campionessa italiana di sport: "Non è un'imperfezione"

Coming out della campionessa italiana di sport. La giovane ha deciso di uscire ufficialmente allo scoperto, anche se ha confidato che le persone che le vogliono bene lo sapevano già. Ma ha voluto rivelarlo anche ai suoi fan in un'intervista rilasciata a 'Vanity Fair': "Le persone che mi stanno vicino lo sanno da anni, ma credo che sia giusto ora dirlo a tutti. Parlare di orientamento sessuale nel mondo dello sport ha un valore speciale perché ai campioni si chiede di essere perfetti e per molti l'omosessualità è un'imperfezione". Poi la 23enne ha voluto aggiungere: "Anche per me è stato così fino a pochi mesi fa. Ma ora che la me atleta è al sicuro, la me donna può essere sincera. Ci sono troppe persone che subiscono ancora discriminazioni e non va bene. Non posso ...

